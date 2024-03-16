Uyuşturucu parası yüzünden evlat katili olan baba: Hiçbir baba evladını öldürmek istemez

BABASINA SATIRLA SALDIRDI

Olay, 11 Mart'ta Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. 'Uyuşturucu madde satın alma ve kullanma' suçundan kaydı bulunan Hazım Evren ile para istediği babası Tamer Evren arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Hazım Evren, babasını darbedip odunluktan aldığı satırla saldırdı. Bunun üzerine ruhsatlı av tüfeğini alan Tamer Evren, oğlunu vurarak öldürdü. Evren, daha sonra da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp kendini ihbar etti. Gözaltına alınan Tamer Evren ilk ifadesinde, "Sürekli para istiyordu. 200 lira verdim. Uyuşturucuya zam geldiğini söyleyip, 100 lira daha istedi. Daha fazla para veremeyeceğimi söyleyince, satırla saldırdı. Kendimi korumak için ateş ettim. Pişmanım" dedi. Evren, sevk edildiği nöbetçi mahkemede tutuklandı.