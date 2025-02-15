Uyuşturucu partisi tarihi karakolu küle çevirdi

Kadıköy Moda'da 19. yüzyılda inşa edilen ve bir süre önce restore edilmek için çalışmalara başlanan Rıza Paşa Karakolu (Mühürdar) 8 Şubat'ta çıkan yangında kül olmuş, içeriden bir kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. SABAH, yangına ve sonrasında yaşananlara ilişkin çarpıcı detaylara ulaştı. İddiaya göre 5 genç, alkol ve madde kullanmak için etrafı kapalı olan binaya girdi. Sabahlamak isteyen gençlerin yaktığı ateş kontrolden çıkarak tüm binaya sardı. Maddenin etkisinde olan Tanay Şarman (18) hayatını kaybetti. 4 arkadaşı ise kaçarak kurtuldu. Karakolda sorguya alınan arkadaşları, "Isınmak için ateş yaktık. Tanay madde etkisinde olduğu için kendinde değildi. Dışarı çıkaramadık" dedi. Gençlerin bölgedeki boş mekânları 'işgal' adı altında kullandıkları belirlendi.