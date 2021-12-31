Uyuşturucu poşetine salça sürmüştü

24 Kasım 2020 yılında Bolu Anadolu Otoyolunda seyir halindeyken yavaş yavaş giden, sürekli olarak kontrolsüz şekilde şerit değiştiren ve kullandığı aracın koyu renkli film camları olması nedeniyle Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin dikkatini çekmesi üzerine sürücü Şahin Gürol'a dur ihtarında bulundu.

Dur ihtarını dikkate almayan sürücü, polisten aracıyla birlikte kaçmaya başladı. Yaklaşık 2 kilometre sonra aracın durdurulmasıyla birlikte gözaltına alınan Şahin Gürol'un aracında inceleme başlatılmıştı. Uyanık uyuşturucu taciri, narkotik köpeğinin koku almaması için, uyuşturucu poşetinin üzerine salça sürüp, ilk yardım çantasının içerisine koyduğu tespit edildi. İlk yardım çantası içerisinde yapılan ve üzerine salça sürülen poşetin içerisinden 410 adet uyuşturucu madde bulunarak, Şahin Gürol hakkında yasal işlem başlatılmıştı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, "Uyuşturucu ticareti" yapmak suçundan yargılanan Şahin Gürol, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek; "401 adet uyuşturucu hapı İstanbul ilinden 4 bin 800 lira karşılığında aldım. Bu haplardan her gün bir tane içiyordum. Kesinlikle satıcı değilim. Böyle bir suçtan dolayı karşınızda olmaktan dolayı çok pişmanım. Uyuşturucu tedavisi gördüm ve bu illetten kurtuldum. Yemin ederim, bir daha karşınıza böyle çirkin bir suçlamadan çıkmayacağım. Beni affedin. Dersimi aldım" diyerek son savunmasını yaptı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın, uyuşturucu ticareti yapmak suçunu işlediğine kanaat göstererek, 8 yıl 9 ay hapis cezasına ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.