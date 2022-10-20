Uyuşturucu satan baba ve oğlunun evine operasyon: 1 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü KOM) ekipleri, Kastamonu il merkezinde yaşayan E.G. ve Devrekani ilçesinde yaşayan babası C.G.'nin uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaşarak harekete geçti.

UYUŞTURUCU MADDE VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler tarafından baba ve oğlunun evlerine operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 4 kilo 65 gram kubar esrar, 8 adet sentetik ecza hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet kılıç, 1 adet muşta ve silahlara ait fişek ve şarjör ele geçirildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI



Olayla ilgili E.G. ve C.G. gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan E.G. tutuklandı.