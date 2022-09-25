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Giriş Tarihi: 25.9.2022 10:36 Son Güncelleme: 25.9.2022 10:49

Uyuşturucu satarken suçüstü yakaladılar

İstanbul’da bir uyuşturucu madde satıcısı; Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Uyuşturucu satarken suçüstü yakaladılar

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Çağlayan Mahallesi'nde bulunan bir yeşillik alanda uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti. Uyuşturucu madde satıcısı B.R. ve ondan uyuşturucu madde satın alan Ç.A. ile S.G. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. 5,3 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, 0,15 gram Metamfetamin maddesi, 11,5 gram Esrar maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 435 lira nakit para ele geçirildi.

Uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı | Video

Haklarında "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak" suçundan işlem yapılan Ç.A. ile S.G. serbest bırakıldı. B.R. isimli uyuşturucu madde satıcısı ise "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi ve "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Uyuşturucu satarken suçüstü yakaladılar
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