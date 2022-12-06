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Giriş Tarihi: 6.12.2022 10:00 Son Güncelleme: 6.12.2022 10:50

Zehir tacirleri polisle çatıştı

Konya'da polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan minibüsten polisin üzerine doğru ateş açıldı. Olayda şans eseri polislerden yaralanan olmazken polisin karşılık verdiği kovalamaca aşırı hızlı olan minibüs kaza yaptı. Araçta yolcu olarak bulunan kadınlardan Hatice Türk mermilerin birinin vücuduna isabet etmesi sonucu, diğer kadın yolcu Aleyna Çetin ise kaza nedeniyle yaralandı. Araçta yapılan aramada 9 kilo eroin ele geçirildi.

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Zehir tacirleri polisle çatıştı

Konya'nın Merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Okyar Caddesi üzerinde devriye atan ekipler, şüphelendikleri minibüse 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü tüm uyarılara rağmen durmayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında bir süre ters şeritten giden minibüsten polislerin üzerine doğru ateş açıldı. Poliste şüphelilere karşılık verdi. Aşırı hızla seyreden minibüs, bir süre sonra kontrolden çıkıp, duvara çarptı.

MİNİBÜSTEN 9 KİLO EROİN ÇIKTI

Sürücü Celal Dümaner (19) aracı ve arkadaşlarını olay yerinde bırakıp kaçtı. Araçta yolcu olarak bulunan kadınlar Hatice Türk (23) ve Aleyna Çetin (21) yaralandı. Diğer yolcu Rıdvan Kılıçarslan (22) ise gözaltına alındı. Yaralı kadınlardan Hatice Türk'ün vücuduna bir adet merminin isabet ettiği öğrenilirken, her iki kadın hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücü Dümaner de çok geçmeden yakalanıp gözaltına alındı. Polisin araçta yaptığı aramada 18 parça halinde 9 kilogram eroin ele geçirildi.

HEPSİ SUÇ MAKİNESİ

Gözaltına alınan şüphelilerin polise ateş eden Celal Dümaner'in hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti yapmak, kasten yaralama, fuhuş, fuhşa teşvik gibi suçlardan 42 adet kaydının olduğu, Rıdvan Kılıçarslan'ın 31 adet, Hatice Türk'ün 20 adet, Aleyna Çetin'in ise 6 adet suç kaydının olduğu belirtildi. Şüpheliler hakkında, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak, taksirle yaralama, görevli memura mukavemet, 6136 SKM, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve mala zarar verme' maddelerinden işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Celal Dümaner ve Rıdvan Kılıçarslan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Aleyna Çetin adli kontrolle serbest bırakıldı. Hatice Türk'ün tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.

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Zehir tacirleri polisle çatıştı
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