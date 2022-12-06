Zehir tacirleri polisle çatıştı

MİNİBÜSTEN 9 KİLO EROİN ÇIKTI

Sürücü Celal Dümaner (19) aracı ve arkadaşlarını olay yerinde bırakıp kaçtı. Araçta yolcu olarak bulunan kadınlar Hatice Türk (23) ve Aleyna Çetin (21) yaralandı. Diğer yolcu Rıdvan Kılıçarslan (22) ise gözaltına alındı. Yaralı kadınlardan Hatice Türk'ün vücuduna bir adet merminin isabet ettiği öğrenilirken, her iki kadın hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücü Dümaner de çok geçmeden yakalanıp gözaltına alındı. Polisin araçta yaptığı aramada 18 parça halinde 9 kilogram eroin ele geçirildi.