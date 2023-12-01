Uyuşturucu satıcıları suçüstü yakalandı

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; uyuşturucu madde ticareti yapılan üç adrese operasyon düzenledi. Y.T., S.E., V.K ve R.Y isimli dört uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Y.T.'nin "Uyuşturucu Madde veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan beş yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Adreslerde yapılan aramalarda 397.15 gram Marihuana maddesi, dört cep telefonu, bir ruhsatsız tabanca, 15 mermi, 41 uyuşturucu hap, 16 bin lira ve 100 dolar nakit para ele geçirildi. S.E., Y.T. ve V.K. isimli üç kişi tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.