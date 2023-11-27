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Giriş Tarihi: 27.11.2023 10:00 Son Güncelleme: 27.11.2023 10:07

Uyuşturucu satıcılarına baskın… 29 gözaltı var…

İstanbul Narkotik Masası Polisleri; 29 uyuşturucu madde satıcısını operasyonla yakaladı. 7 kilogramdan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emir SOMER Emir SOMER
Uyuşturucu satıcılarına baskın… 29 gözaltı var…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu madde satıcılarına operasyon düzenledi. İstanbul'un Kadıköy, Esenyurt, Beylikdüzü, Bahçelievler, Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe, Üsküdar, Kartal, Zeytinburnu, Tuzla ve Güngören İlçeleri ile Tekirdağ'da 34 şüphelinin yakalanması için çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 49 bin 876 sentetik hap, 917,95 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, beş kilo 400 gram Skunk maddesi, bir kilo 100 gram Kokain maddesi, iki gram Esrar maddesi, sekiz gram Metamfetamin maddesi, üç ruhsatsız tabanca, 10 mermi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen sekiz bin 135 lira nakit para ele geçirildi.

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Uyuşturucu satıcılarına baskın… 29 gözaltı var…
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