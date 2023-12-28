Uyuşturucu satıcılarına ’Narkogüç-41’ operasyonu! 418 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Jandarma Genel Komutanlığı İl Jandarma Komutanlıklar tarafından 354 ekip, bin 225 personel, 4 hava aracı ve 22 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 41 ilde uyuşturucu tacirleri ve sokak satıcılarına yönelik Narkogüç -41 operasyonunda 1 ton 480 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken 418 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.