Haberler Yaşam Haberleri Uyuşturucu satıcılarına 'Narkogüç-41' operasyonu! 418 gözaltı
Giriş Tarihi: 28.12.2023 08:22 Son Güncelleme: 28.12.2023 08:56

Uyuşturucu satıcılarına 'Narkogüç-41' operasyonu! 418 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; uyuşturucu tacirleri ve sokak satıcılarına yönelik 41 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen “Narkogüç-41” operasyonlarında; 1 ton 480 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken 418 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gençleri ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağının altını çizdi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Uyuşturucu satıcılarına ’Narkogüç-41’ operasyonu! 418 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Jandarma Genel Komutanlığı İl Jandarma Komutanlıklar tarafından 354 ekip, bin 225 personel, 4 hava aracı ve 22 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 41 ilde uyuşturucu tacirleri ve sokak satıcılarına yönelik Narkogüç -41 operasyonunda 1 ton 480 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken 418 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

1 TON UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

İllerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları ve yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları ise şöyle; "Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 10 kilo esrar, 2 kilo metamfetamin ele geçirilirken 49 şüpheli yakandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 272 kilo esrar ele geçirildi. 67 zehir taciri yakalandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 41 kilo skunk ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Batman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 171 kilo skunk ele geçirildi. 2 kişi yakalandı.

Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 38 kilo skunk ele geçirilirken 3 zehir taciri gözaltına alındı.

Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 94 kilo metamfetamin ele geçirildi. 2 zehir Taciri yakalandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 46 kilo skunk, 1 zehir taciri yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 430 kilo skunk ele geçirildi. 5 zehir taciri yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 22 kilo eroin, 6 kilo kokain ele geçirilirken 5 kişi gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 11 kilo 500 gram metamfetamin, 2 bin 50 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 7 kişi yakalandı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 4 bin 250 adet uyuşturucu hap, 3 bin 200 adet sentetik uyuşturucu emdirilmiş kağıt ele geçirilirken 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 3 kilo metamfetamin, 2 bin 578 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 kilo esrar ele geçirildi. 8 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 20 kilo esrar geçirilirken 5 kişide gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 650 gram metamfetamin, esrar ve sentetik hap geçirildi. 26 zehir taciri yakalandı.

Uşak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 500 gram bonzai ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1 kilo metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi. 6 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 575 kilo esrar ele geçirilirken 1 kişi de gözaltına alındı.

Balıkesir ve Burdur İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan operasyonlarda 4 zehir taciri yakalandı."

"BİZDEN KAÇAMAYACAKLAR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, "Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar" şeklinde açıklamada bulundu.

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Uyuşturucu satıcılarına 'Narkogüç-41' operasyonu! 418 gözaltı
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