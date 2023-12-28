Uyuşturucu satıcılarına ’Narkogüç-41’ operasyonu! 418 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Jandarma Genel Komutanlığı İl Jandarma Komutanlıklar tarafından 354 ekip, bin 225 personel, 4 hava aracı ve 22 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 41 ilde uyuşturucu tacirleri ve sokak satıcılarına yönelik Narkogüç -41 operasyonunda 1 ton 480 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken 418 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
1 TON UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
İllerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları ve yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları ise şöyle; "Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 10 kilo esrar, 2 kilo metamfetamin ele geçirilirken 49 şüpheli yakandı.
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 272 kilo esrar ele geçirildi. 67 zehir taciri yakalandı.
Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 38 kilo skunk ele geçirilirken 3 zehir taciri gözaltına alındı.
Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 94 kilo metamfetamin ele geçirildi. 2 zehir Taciri yakalandı.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 46 kilo skunk, 1 zehir taciri yakalandı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 430 kilo skunk ele geçirildi. 5 zehir taciri yakalandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 22 kilo eroin, 6 kilo kokain ele geçirilirken 5 kişi gözaltına alındı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 11 kilo 500 gram metamfetamin, 2 bin 50 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 7 kişi yakalandı.
Isparta İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 4 bin 250 adet uyuşturucu hap, 3 bin 200 adet sentetik uyuşturucu emdirilmiş kağıt ele geçirilirken 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 3 kilo metamfetamin, 2 bin 578 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 kilo esrar ele geçirildi. 8 şüpheli gözaltına alındı.
Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 20 kilo esrar geçirilirken 5 kişide gözaltına alındı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 650 gram metamfetamin, esrar ve sentetik hap geçirildi. 26 zehir taciri yakalandı.
Uşak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 500 gram bonzai ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.
Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1 kilo metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi. 6 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 575 kilo esrar ele geçirilirken 1 kişi de gözaltına alındı.
Balıkesir ve Burdur İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan operasyonlarda 4 zehir taciri yakalandı."
"BİZDEN KAÇAMAYACAKLAR"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, "Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar" şeklinde açıklamada bulundu.