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Giriş Tarihi: 23.3.2022 09:20

Uyuşturucu satıcılarına operasyon

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Uyuşturucu satıcılarına operasyon

İstanbul’da sokak satıcılarına operasyon yapıldı. 10 şüpheliden 4’ü yakalanırken, 3’ünün farklı suçlardan cezaevinde olduğu belirlendi. Henüz bulunamayan 3 firari şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden bonzai, taş kokain, metamfetamin, eroin ve esrar ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında müşteri gibi davranan sivil polisler, uyuşturucu satıcılarıyla irtibata geçti. Yapılan çalışmalarda 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcısı 10 kişi tespit edildi. Şüphelilerden sentetik cannobinoid (bonzai), taş kokain, metamfetamin, eroin ve hint keneviri bitki parçaları (esrar) ele geçirildi.

Eyüpsultan, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Bağcılar ve Esenyurt ilçelerinde şüphelilerin adreslerine saat 06.00 sıralarında eş zamanlı operasyon yapıldı. 10 şüpheliden 4'ü yakalanırken, 3'ünün farklı suçlardan cezaevinde olduğu belirlendi. Henüz bulunamayan 3 firari şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

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Uyuşturucu satıcılarına operasyon
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