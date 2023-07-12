Haberler Yaşam Haberleri Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu; 16 gözaltı
Giriş Tarihi: 12.7.2023 11:35 Son Güncelleme: 12.7.2023 11:43

Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu; 16 gözaltı

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde teknik ve fiziki takip sonucu 'torbacı' tabir edilen 30 şüpheli tespit edildi.

Bekir COŞKUN
Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu; 16 gözaltı

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı belirlenen adreslere drone ve Özel Harekat destekli, 94 ekip, 296 polisin katılımıyla 30 şüphelinin yakalanmasına yönelik şafak operasyonu yapıldı.

Operasyonda, 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda, 25 adet sentetik ecza, 16 kök kenevir bitkisi, 6.86 gram esrar maddesi, 32.47 gram metamfetamin maddesi, 2 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan cam aparat ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 16 şüpheli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, 14 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu; 16 gözaltı
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