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Giriş Tarihi: 6.9.2022 10:15

Uyuşturucu satıcılarına suçüstü… İki ilçede yakalandılar…

İstanbul’da sekiz uyuşturucu madde satıcısı; Küçükçekmece ve Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Uyuşturucu satıcılarına suçüstü… İki ilçede yakalandılar…

Küçükçekmece ve Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; uyuşturucu madde satışı yapan ve "Torbacı" olarak adlandırılan M.T., V.T., S.T., S.T., F.Y., M.O.Ö., S.Y. ve C.E. isimli sekiz uyuşturucu madde satıcısını yakaladı. Küçükçekmece İlçesi Atatürk Mahallesi ve Sancaktepe İlçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki iki adrese yapılan operasyonda altı kilo 479 gram Marihuana maddesi, 57,96 gr Skunk maddesi, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan üç hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 39 bin 795 lira, iki bin 562 dolar ve 350 euro nakit para ele geçirildi.

29 Ağustos ile 4 Eylül 2022 tarihleri arasında İstanbul genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda ve operasyonlarda 103 bin 207 adet uyuşturucu hap ve 34 kilo 906 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.

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Uyuşturucu satıcılarına suçüstü… İki ilçede yakalandılar…
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