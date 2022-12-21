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Giriş Tarihi: 21.12.2022 10:46

Uyuşturucu satıcılarından pes dedirten savunma! 'Haberimiz yok, gezmeye geldik'

Adana’da narkotik polisi, otoyolda takip edip, durdurdukları hafif ticari aracın yedek lastiğinde 1 kilo 928 gram kokain ele geçirdi. İstanbul’dan, gezmek için çalıştığı şirkete ait araçla kente geldiklerini, uyuşturucudan haberlerinin olmadığını öne süren Arif A. (41) ile arkadaşı Buket K. (40) tutuklandı.

DHA
Uyuşturucu satıcılarından pes dedirten savunma! ’Haberimiz yok, gezmeye geldik’

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda şüphe üzerine takibe aldıkları hafif ticari aracı uygulama noktasında durdurdu. Sürücü Arif A. ile yanındaki arkadaşı Buket K.'nin indirildiği araçta arama yapan ekipler, yedek lastiğin içinde 1 kilo 982 gram kokain ele geçirdi. Arkadaşıyla birlikte gözaltına alınan Arif A., ifadesinde, çalıştığı şirkete ait araçla gezmek için Adana'ya geldiklerini, uyuşturucudan haberlerinin olmadığını öne sürdü.
Öte yandan ekipler, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 7 uyuşturucu hap, 76 gram bonzai, 1,50 gram esrar ile 0,86 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda Nurcan K. ile Yusuf B., gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arif A., Buket K., Yusuf B. ve Nurcan K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Uyuşturucu satıcılarından pes dedirten savunma! 'Haberimiz yok, gezmeye geldik'
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