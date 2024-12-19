Uyuşturucu satıcılarını böyle yakaladılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Esenyurt İlçesi'nde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 20'si aranan şahıs olmak üzere toplamda 69 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda dört kilo 427 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, 97,52 gram Esrar maddesi, 75,04 gram Metamfetamin maddesi, 174 uyuşturucu hap, 26,97 gram Marihuana maddesi, 5,80 gram Kokain maddesi, beş gram Eroin maddesi, 94,22 gram Afyon Sakızı, 900 miligram aseton katkı maddesi, yedi hassas terazi, iki ruhsatsız tabanca, 94 mermi, 25 bin 840 lira, bin 125 euro ve 420 dolar nakit para ele geçirildi.