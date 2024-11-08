Uyuşturucu satıcılarını iki adreste yakaladılar

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Maltepe Altıntepe Mahallesi'nde iki adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti ve operasyon düzenledi. C.D. (30) ve S.B. (40) isimli iki uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 567 gram Metamfetamin maddesi, 48 gram sıvı Metamfetamin maddesi, 254 gram Metamfetamin çoğaltıcı katkı tozu, iki hassas terazi, iki cep telefonu ve bin 575 lira nakit para ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen iki suç ortağı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.