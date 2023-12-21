Uyuşturucu satıcısına şok baskın

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, yasadışı yollarla temin ettiği uyuşturucu maddeleri, İstanbul genelinde torbacı olarak adlandırılan suçlulara dağıtma hazırlığında olan B.O. isimli yabancı uyruklu kişiyi yakaladı. Başakşehir'deki depoya yapılan baskında, ahşap kavanoz kapaklarının içine zulalanmış vaziyette 38 kilo uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Piyasa değeri 8 milyon 500 bin lira olan uyuşturucu maddenin, piyasaya sürülmesi engellenirken, uyuşturucu madde kaçakçılarının bir yöntemi daha deşifre edilmiş oldu. Yakalanan B.O. isimli kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.