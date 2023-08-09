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Giriş Tarihi: 9.8.2023 14:48

Uyuşturucu satıcısını böyle yakaladılar

İstanbul’da bir uyuşturucu madde satıcısı, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından suçüstü yakalandı. O anlar polis kameralarına yansıdı.

Emir SOMER Emir SOMER
Uyuşturucu satıcısını böyle yakaladılar

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; Fatih İlçesi Silivri Kapı Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti ve adrese operasyon düzenledi. Ü.M. (41) isimli uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Benzer suçlardan çok sayıda suç kaydı olan Ü.M.'nin yakalandığı adreste yapılan aramalarda üç bin gram Skunk maddesi, saksılara dikili halde iki kök Hint Keneviri, 490 gram Hint Keneviri tohumu, 50 gram Hint Keneviri, 51 gram Esrar maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 19 bin 500 lira nakit para ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen Ü.M. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Uyuşturucu satıcısını böyle yakaladılar
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