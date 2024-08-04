Uyuşturucu satıcısını böyle yakaladılar

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Küçükçekmece Halkalı Mahallesi'nde bir aracı şüphe üzerine durdurdu. E.B. isimli kişinin üzerinde 7.4 gram Kokain maddesi bulundu. E.B. gözaltına alındı. Aracın torpido kısmında kumanda ile çalışan ve "Zula" olarak adlandırılan bir gizli bölme tespit edildi.



Gizli bölmede şeffaf poşetler içerisinde folyolara sarılmış toplam 32,2 gram Kokain maddesi, yedi bin lira nakit para ve bir cep telefonu ele geçirildi. E.B.'nin cep telefonunda yüklü bir uygulamayla açılıp kapandığı tespit edilen gizli bölmede uyuşturucu maddelerin ve paraların bulunduğu anlar polis kameralarına yansıdı. Adliyeye sevk edilen E.B. tutuklandı.