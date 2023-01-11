Uyuşturucu satıcısını uyuşturucularla suçüstü yakaladılar

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; Bağcılar İlçesi'ne bağlı olan 100. Yıl Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapılan bir adrese baskın düzenledi. T.G. isimli uyuşturucu madde satıcısı "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda 80 gram Eroin maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen beş bin 420 lira nakit para ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan bir cep telefonu ele geçirildi.