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Giriş Tarihi: 20.1.2023 09:36 Son Güncelleme: 20.1.2023 09:38

Uyuşturucu satıcısını yakalayıp tutuklattılar

İstanbul’da bir uyuşturucu madde satıcısı; Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından bir kilogramı aşkın uyuşturucu maddeyle suçüstü yakalandı ve tutuklandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Uyuşturucu satıcısını yakalayıp tutuklattılar

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Kağıthane'de uyuşturucu madde satışı yapan B.K.'nın Şişli İlçesi Gülbahar Mahallesi'ndeki ikamet adresine operasyon düzenledi. B.K. ile birlikte adreste bulunan A.K., U.S. ve S.C. isimli üç kişi de gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda bir kilo 150 gram Marihuana maddesi, 10 gram Kokain maddesi, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi, uyuşturucu maddeleri paketlemek için kullanılan çok sayıda küçük şeffaf poşet ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 29 bin 815 lira nakit para ele geçirildi. Dört şüpheli de "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi. B.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Uyuşturucu satıcısını yakalayıp tutukladılar | Video

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Uyuşturucu satıcısını yakalayıp tutuklattılar
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