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Giriş Tarihi: 15.12.2022

Uyuşturucu sattığı için tartıştığı oğlunu öldürdü

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Uyuşturucu sattığı için tartıştığı oğlunu öldürdü
Sarıyer İstinye'de bir anne oğlunu kocasının silahıyla öldürdü. İddialara göre, işlettiği çiğ köfteci dükkanından evine dönen Memnune Keleş (50) oğlu Cihan Keleş'in (27) bir kişiyle hem uyuşturucu kullandığını hem de pazarlığını yaptığı gördü. Memnune Keleş, oğlunun arkadaşını kovdu. Bunun üzerine oğlu "işimi nasıl bozarsın" diyerek elindeki bıçakla annesinin üzerine yürüdü. Sakladığı yerden kocasının tabancasını alan Memnune Keleş de oğluna bir el ateş etti. Göğsünden vurulan Cihan Keleş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İfadesinde "16 yıldır uyuşturucu kullanıyordu, tedavi ettirmek için çok uğraştım" diyen anne tutuklandı.

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Uyuşturucu sattığı için tartıştığı oğlunu öldürdü
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