Uyuşturucu şebekesinin arkasından savcı çıktı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonunda, Sivas Cumhuriyet Savcısı İ.M.S.N.'nin örgütle bağlantısı ortaya çıktı. Gizli tanık ifadesinde, Sivas'ta sentetik ecza ve metamfetamin satışını Feyzullah S.'nin yönettiği, uyuşturucu ticaretinde Ömer E. ile birlikte Esra S. ve Serkan D.'nin de bulunduğu, 2022 sonbaharında 3 kilogram metamfetamin ve 300- 400 kutu sentetik eczanın satışını yaptıkları yer aldı. Ayrıca Feyzullah S.'nin işyerinde savcı İ.M.S.N. ile bir araya geldiği, yakalanmamak için savcının aracı ve kimliği ile Ankara'dan Sivas'a yüklü miktarda metamfetamin maddesinin getirildiğini anlattı. Feyzullah S.'nin banka hesap hareketleri incelendiğinde, şüphelilerin Ankara'da kaldıkları otel kayıtları ve görüştükleri kişiler belirlendi. Otel kayıtlarında, savcının da otele giriş yaptığı tespit edildi. Bolu'da savcının da bulunduğu araçta yapılan aramada şüpheli Murat R.'nin çantasından 2.49 gram metamfetamin maddesi ve 2 sentetik ecza ele geçirildi. Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi, Adalet Bakanı'nın oluruyla müfettiş görevlendirdi. İncelemelerin ardından savcı İ.M.S.N açığa alındı.