Haberler Yaşam Haberleri Uyuşturucu serası villaları böyle bastılar! 491 kök Hint Keneviri ele geçirildi
Giriş Tarihi: 16.6.2022 10:32 Son Güncelleme: 16.6.2022 10:56

Uyuşturucu serası villaları böyle bastılar! 491 kök Hint Keneviri ele geçirildi

EMİR SOMER EMİR SOMER
Uyuşturucu serası villaları böyle bastılar! 491 kök Hint Keneviri ele geçirildi

İstanbul Narkotik Masası Polisleri; uyuşturucu serasına dönüştürülmüş üç lüks villaya baskın yaptı. 122 kilo 800 gram Esrar maddesi ve 491 kök Hint Keneviri ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Çatalca, Güngören ve Silivri İlçeleri'nde uyuşturucu madde yetiştirilen ve adeta uyuşturucu serasına dönüştürülmüş olan üç lüks villaya uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Uyuşturucu serası villaları böyle bastılar! 491 kök Hint Keneviri ele geçirildi | Video

Yedi uyuşturucu madde satıcısı suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 122 kilo 800 gram Esrar maddesi, 491 kök Hint Keneviri, bir vakumlama makinesi, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 625 lira ile 200 dolar ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

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Uyuşturucu serası villaları böyle bastılar! 491 kök Hint Keneviri ele geçirildi
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