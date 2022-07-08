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Giriş Tarihi: 8.7.2022 09:18 Son Güncelleme: 8.7.2022 09:26

Uyuşturucu servisi yaparken yakalandılar

İstanbul’da motosikletle uyuşturucu madde satışı yapan üç kişi Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından uyuşturucu madde servisi yaparken suçüstü yakalandı. Motosikletin koltuğunun altında poşetle satışa hazır uyuşturucu maddeler ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen paralar bulundu.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Uyuşturucu servisi yaparken yakalandılar

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Sultanbeyli İlçesi Hamidiye Mahallesi'nde iki kişinin motosikletle uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti. H.P. ve C.U. isimli uyuşturucu madde satıcıları motosikletle uyuşturucu madde servisi yaparken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Motosiklette uyuşturucu maddeler ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen paralar bulundu. İki uyuşturucu madde satıcısının ikamet adresine operasyon düzenlendi. Adreste bulunan H.G.Ö. isimli kişi de uyuşturucu maddeleri imha etmeye çalışırken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Uyuşturucu servisi yaparken yakalandılar | Video

BEŞ TÜR UYUŞTURUCU BULUNDU

Adreste, motosiklette ve uyuşturucu madde satıcılarının üstlerinde yapılan aramalarda; 34,4 gram Metamfetamin maddesi, 25 gram Afyon Sakızı, 14.6 gram Eroin maddesi, 9.7 gram Marihuana maddesi, 5.6 gram Esrar maddesi, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen iki cep telefonu, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 75 lira nakit para ele geçirildi. H.P tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki kişi ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Uyuşturucu servisi yaparken yakalandılar
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