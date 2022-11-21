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Giriş Tarihi: 21.11.2022 10:07 Son Güncelleme: 21.11.2022 10:36

Uyuşturucu sevkiyatında suçüstü

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Polisleri; uyuşturucu madde satışı yapan iki kişiyi uyuşturucu madde sevkiyatında suçüstü yakaladı. Uyuşturucu maddeler, uyuşturucu madde satıcılarının adreslerindeki yatak bazasının altında bulundu. O anlar polis kameralarına yansıdı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Uyuşturucu sevkiyatında suçüstü

Balıkesir Emniyeti'ne bağlı Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Polisleri; iki uyuşturucu madde satıcısını bir adresten başka bir adrese araçla uyuşturucu madde sevkiyatı yaptıkları esnada suçüstü yakaladı. Söz konusu araçta ve uyuşturucu madde satıcılarının adreslerinde yapılan aramalarda bir kilo 235 gram Esrar maddesi, 789 adet sentetik hap ve paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu sevkiyatında suçüstü | Video

Uyuşturucu maddeler, uyuşturucu madde satıcılarının İkamet adreslerindeki yatak bazasının altında bulundu. O anlar polis kameralarına yansıdı. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen iki uyuşturucu madde satıcısı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Uyuşturucu sevkiyatında suçüstü
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