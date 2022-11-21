Balıkesir Emniyeti'ne bağlı Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Polisleri; iki uyuşturucu madde satıcısını bir adresten başka bir adrese araçla uyuşturucu madde sevkiyatı yaptıkları esnada suçüstü yakaladı. Söz konusu araçta ve uyuşturucu madde satıcılarının adreslerinde yapılan aramalarda bir kilo 235 gram Esrar maddesi, 789 adet sentetik hap ve paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu sevkiyatında suçüstü | Video

Uyuşturucu maddeler, uyuşturucu madde satıcılarının İkamet adreslerindeki yatak bazasının altında bulundu. O anlar polis kameralarına yansıdı. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen iki uyuşturucu madde satıcısı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.