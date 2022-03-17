İstanbul Polisi, Bayrampaşa İlçesi'ne bağlı olan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın içerisinde asayiş uygulaması yaptı. Durumundan şüphelenilen bir kişi durduruldu. Ankara'ya gitmek üzere otogara geldiğini ifade eden Afganistan uyruklu H.S.'nin (18) çantası kontrol edildi.

Çantanın içerisinden iki parça halinde toplamda üç kilo 850 gram Eroin maddesi ele geçirildi.









Uyuşturucu sevkiyatında yakaladılar! Hepsi çantasından çıktı | Video





H.S. hemen gözaltına alındı ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan ötürü adliyeye sevk edildi. H.S. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.