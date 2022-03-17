Haberler Yaşam Haberleri Uyuşturucu sevkiyatında yakaladılar! Hepsi çantasından çıktı
Giriş Tarihi: 17.3.2022 10:14 Son Güncelleme: 17.3.2022 10:31

Uyuşturucu sevkiyatında yakaladılar! Hepsi çantasından çıktı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Uyuşturucu sevkiyatında yakaladılar! Hepsi çantasından çıktı

İstanbul’dan Ankara’ya uyuşturucu sevkiyatı yapan bir uyuşturucu satıcısı, üç kilo 850 gram Eroin maddesiyle suçüstü yakalandı.

İstanbul Polisi, Bayrampaşa İlçesi'ne bağlı olan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın içerisinde asayiş uygulaması yaptı. Durumundan şüphelenilen bir kişi durduruldu. Ankara'ya gitmek üzere otogara geldiğini ifade eden Afganistan uyruklu H.S.'nin (18) çantası kontrol edildi.

Çantanın içerisinden iki parça halinde toplamda üç kilo 850 gram Eroin maddesi ele geçirildi.



Uyuşturucu sevkiyatında yakaladılar! Hepsi çantasından çıktı | Video


H.S. hemen gözaltına alındı ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan ötürü adliyeye sevk edildi. H.S. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Uyuşturucu sevkiyatında yakaladılar! Hepsi çantasından çıktı
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