Uyuşturucu, silah, tüfek ve kumar makineleri... İki adreste ele geçirdiler

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Kağıthane İlçesi'ne bağlı Nurtepe Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapılan bir adrese operasyon düzenledi.

Şişli'de uyuşturucu maddelerin temin edildiği bir adrese de baskın yapıldı. M.Y. (25) ve R.K. (45) isimli iki uyuşturucu madde satıcısı iki ayrı adreste suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; bir kilo 286 gram "Marihuana" isimli uyuşturucu madde, bir kilo 45 gram uyuşturucu katkı maddesi, üç kök Hint keneviri, 12 gram Marihuana tohumu, uyuşturucu madde tartımında kullanılan üç hassas terazi, bir vakumlama makinesi, üç kumar makinesi, bir ruhsatsız tabanca, bir tüfek, 135 kartuş, bir sigara sarma makinesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen sekiz bin 200 lira nakit para ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak, Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlamak, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edilen iki kişiden R.K. tutuklandı. M.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.