Haberler Yaşam Haberleri Uyuşturucu, silah, tüfek ve kumar makineleri... İki adreste ele geçirdiler
Giriş Tarihi: 15.5.2022 13:19 Son Güncelleme: 15.5.2022 13:37

Uyuşturucu, silah, tüfek ve kumar makineleri... İki adreste ele geçirdiler

EMİR SOMER EMİR SOMER
Uyuşturucu, silah, tüfek ve kumar makineleri... İki adreste ele geçirdiler

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; iki uyuşturucu satıcısını suçüstü yakaladı. Bir kilo 286 gram uyuşturucu madde, üç kumar makinesi, bir ruhsatsız tabanca, bir tüfek ve sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Kağıthane İlçesi'ne bağlı Nurtepe Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapılan bir adrese operasyon düzenledi.

Şişli'de uyuşturucu maddelerin temin edildiği bir adrese de baskın yapıldı. M.Y. (25) ve R.K. (45) isimli iki uyuşturucu madde satıcısı iki ayrı adreste suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; bir kilo 286 gram "Marihuana" isimli uyuşturucu madde, bir kilo 45 gram uyuşturucu katkı maddesi, üç kök Hint keneviri, 12 gram Marihuana tohumu, uyuşturucu madde tartımında kullanılan üç hassas terazi, bir vakumlama makinesi, üç kumar makinesi, bir ruhsatsız tabanca, bir tüfek, 135 kartuş, bir sigara sarma makinesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen sekiz bin 200 lira nakit para ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak, Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlamak, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edilen iki kişiden R.K. tutuklandı. M.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

ALTAY'da düğüm çözüldü! Sırada testler ve seri üretim var
Son dakika: Katilin kimliğini duyunca şoke oldu! Gerçek babasını 48 yıl sonra öğrendi
Son dakika: FETÖ ve YPG/PKK'ya açık destek! İsveç'in terör dosyası kabarık
Son dakika: GÖKTÜRK-1 gözünden Rize-Artvin Havalimanı! Uzaydan böyle görüntülendi
Son dakika | Mahkumlar için cezaevi kovid izninin uzatılması gündemde: Gözler Başkan Erdoğan'da
Son dakika: Dünya Türkiye'ye kilitlendi! NATO'da son sözü Ankara söyleyecek
Son dakika: Üniversiteli gençler kazada hayatını kaybetmişti! Kahreden gerçek
SON DAKİKA: CHP kulisleri hareketlendi! Canan Kaftancıoğlu'nun yerine yeni il başkanı kim olacak? Kaftancıoğlu 'kanka'sını önerdi...
Son dakika: Yüksek doz anestezi hayatını kararttı
Son dakika: Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
ARKADAŞINA GÖNDER
Uyuşturucu, silah, tüfek ve kumar makineleri... İki adreste ele geçirdiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA