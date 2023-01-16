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Giriş Tarihi: 17.1.2023

Uyuşturucu sorusu cinayetle bitti

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Uyuşturucu sorusu cinayetle bitti
Adana'da yaşayan Hasan Gülsoy (19), merkez Seyhan ilçesindeki bir sokakta beklerken yanına gelen İbrahim Salman'ı (31), aralarında çıkan kavgada karnından bıçaklayarak öldürdü. Sorgusunda "Yolda beklerken, biri yanıma yaklaşıp, 'Uyuşturucu satıyor musun?' diye sordu. Mahallede akrabalarımın yaşadığını söyleyerek, 'Bana bir daha böyle sorular sorma' diye uyardım. Karşılık verince de sinirlendim, sonrasında kavgaya tutuştuk. Araya girip yatıştırdılar. Ayrılırken bana küfredince bıçakladım" diyen Gülsoy, tutuklandı.

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Uyuşturucu sorusu cinayetle bitti
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