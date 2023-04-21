Haberler Yaşam Haberleri Uyuşturucu şüphelisinin sözleri 'pes' dedirtti
Giriş Tarihi: 21.4.2023 11:49

Uyuşturucu şüphelisinin sözleri 'pes' dedirtti

Adana'da uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünün bagajında bulunan valizde 2 kilo 980 gram esrar çıktı. Gözaltına alınan Rasim Ö., emniyetteki sorgusunda uyuşturucunun kendisine ait olduğunu kabul ederek, “Yakın zamanda nişanlanacağım. Bunun için para biriktiriyordum. Pişmanım” dedi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA
Uyuşturucu şüphelisinin sözleri ’pes’ dedirtti

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

2 KİLO 980 GRAM ESRAR BULUNDU

Otoyolda takibe alınan bir yolcu otobüsü, uygulama noktasında durduruldu. Otobüsün bagajında arama yapan polis, Rasim Ö.'nün (21) valizinde 2 kilo 980 gram esrar buldu.

Gözaltına alınan Rasim Ö., emniyetteki sorgusunda uyuşturucunun kendisine ait olduğunu kabul ederek, "Yakın zamanda nişanlanacağım. Bunun için para biriktiriyordum. Pişmanım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rasim Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bayram namazı saatleri il il 2023 açıklandı! 21 Nisan Ramazan bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile İstanbul bayram namazı vakti
RAMAZAN BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI 2023: En güzel, değişik, farklı, komik, resimli bayram mesajları (Bayramınız Mübarek Olsun)
Son dakika haberi: Filyos'tan doğal gaz müjdesi! Başkan Erdoğan: Isınma 1 ay, mutfak ve sıcak su 1 yıl ücretsiz
Ramazan Bayramı ve Cuma Mesajları, sözleri 2021: En yeni, kısa, uzun, anlamlı, farklı ve resimli Ramazan Bayramı ve Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar!
Bayram Namazı saat kaçta? Diyanet duyurdu: İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir bayram namazı saati ve 81 il için 2022 bayram namazı saatleri
Başkan Erdoğan Ayasofya'da vatandaşlarla bayramlaştı
Antalya - Mersin arası 140 dakika azaldı
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Son dakika: AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı! İşte yakalanan saldırganın ilk görüntüleri
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
ARKADAŞINA GÖNDER
Uyuşturucu şüphelisinin sözleri 'pes' dedirtti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA