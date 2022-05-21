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Giriş Tarihi: 21.5.2022 16:57 Son Güncelleme: 21.5.2022 17:15

Uyuşturucu taciri kadın yakalandı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Uyuşturucu taciri kadın yakalandı

Diyarbakır’da hakkında 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu taciri kadın jandarma tarafından yapılan çalışmalar sonucu yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar sürüyor. JASAT'ın titiz çalışmalar sonucunda; hakkında "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçlarından olmak üzere toplam 2 ayrı suç dosyasından 10 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E.'nin Bağlar ilçesinde gizlendiği belirlendi. JASAT tarafından yapılan operasyon sonucunda A.E. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından A.E. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu

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Uyuşturucu taciri kadın yakalandı
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