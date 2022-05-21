Uyuşturucu taciri kadın yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar sürüyor. JASAT'ın titiz çalışmalar sonucunda; hakkında "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçlarından olmak üzere toplam 2 ayrı suç dosyasından 10 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E.'nin Bağlar ilçesinde gizlendiği belirlendi. JASAT tarafından yapılan operasyon sonucunda A.E. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından A.E. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu