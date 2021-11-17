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Giriş Tarihi: 17.11.2021 09:57 Son Güncelleme: 17.11.2021 10:06

Uyuşturucu taciri sanığa 10 yıl hapis

MEHMET AL MEHMET AL
Uyuşturucu taciri sanığa 10 yıl hapis

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde üzerinde farklı çeşitlerde uyuşturucu madde ile yakalanan ve uyuşturucu madde ticareti yapmakla yargılanan sanığa 10 yıl hapis cezası verildi.

Alanya Adalet Sarayı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık T.Ç. (38) Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevinden SEGBİS ile katılırken, sanık avukatı da duruşmada hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı bir önceki duruşmada verdiği mütalaayı tekrar ederek, sanığın 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan cezalandırılmasını istedi. Duruşmada sanık T.Ç., son sözünde beraatini ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti tutuklu sanık T.Ç.'ye 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 10 yıl hapis cezası vererek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

04 Mart-09 Haziran 2020 Tarihinde Alanya, Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu, 2 tabanca ve 3 pompalı tüfek ele geçirilirken gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltını kararı çıkartılan E.İ, S.S., A.T., E.K., F.P., V.Ö., T.Ç., Ş.K., M.Ş., İ.A. ve O.S. isimli şüphelilerin Alanya, Manavgat ve Gazipaşa'daki 8 ayrı adrese 3 aydır sürdürülen teknik ve fiziki takip sonrası eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda yerli ve yabancı kişilere uyuşturucu ve uyarıcı madde sattıkları tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise 6,9 gram eroin, 1 kilo 216 gram esrar, 70,73 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 4 kök kenevir bitkisi, hassas terazi, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 tabanca, 3 pompalı tüfek, 3 adet mermi ve döner bıçağı ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 7 şüphelinin ise karakoldaki işlerinin devam ettiği öğrenildi. Ayrıca operasyon kapsamında 2 şüphelinin arandığı belirtilirken, 12 şüpheli hakkında da 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldığı aktarıldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından 7 şüpheli geniş güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edildi.

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Uyuşturucu taciri sanığa 10 yıl hapis
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