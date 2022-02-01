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Giriş Tarihi: 1.2.2022 10:23 Son Güncelleme: 1.2.2022 10:45

Uyuşturucu tacirine operasyon

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Uyuşturucu tacirine operasyon

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, bir evde yaptığı aramada ev uyuşturucu deposu çıktı.

Bolu'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan şehir içi çalışmalarında 24 yaşındaki Ramazan B'nin evinde yapılan aramada, kenevir yetiştirmek için kullanılan çeşitli aparatlar, 4.63 gram esrar maddesi, 23.66 gram Metamfetamin maddesi, 9 adet kenevir bitkisi 6-15 cm arası 9 gram Hint keneviri tohumu, bir hassas terazi, 92 klipsli şeffaf poşet, bir uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi.

Narkotik Suçlara Mücadele Şube Müdürlüğünde alınan ifadenin ardından, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan savcılığa sevk edilen Ramazan B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Uyuşturucu tacirine operasyon
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