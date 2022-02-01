Uyuşturucu tacirine operasyon

Bolu'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan şehir içi çalışmalarında 24 yaşındaki Ramazan B'nin evinde yapılan aramada, kenevir yetiştirmek için kullanılan çeşitli aparatlar, 4.63 gram esrar maddesi, 23.66 gram Metamfetamin maddesi, 9 adet kenevir bitkisi 6-15 cm arası 9 gram Hint keneviri tohumu, bir hassas terazi, 92 klipsli şeffaf poşet, bir uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi.

Narkotik Suçlara Mücadele Şube Müdürlüğünde alınan ifadenin ardından, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan savcılığa sevk edilen Ramazan B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.