Haberler Yaşam Haberleri Uyuşturucu tacirinin evine şok baskın! Satışa hazır uyuşturucular ele geçirildi
Giriş Tarihi: 28.5.2022 14:59 Son Güncelleme: 28.5.2022 15:07

Uyuşturucu tacirinin evine şok baskın! Satışa hazır uyuşturucular ele geçirildi

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Uyuşturucu tacirinin evine şok baskın! Satışa hazır uyuşturucular ele geçirildi

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde, polis tarafından uyuşturucu tacirinin evine yapılan baskında, satışa hazır esrar ele geçirildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ile Hani ilçe Emniyet Amirliği ekipleri kapsamlı çalışmalar sonucunda, takibe aldıkları şüpheli M.G.'nin evinde uyuşturucu madde bulundurduğunu tespit etti. Polis ekipleri, M.G.'nin evinde yaptığı aramalarda satışa hazır vaziyette 40 parça halinde ayrı ayrı belirli ölçülerde paketlenmiş uyuşturucu madde ele geçirdi.

Arama sırasında evinde bulunmayan M.G. polis tarafından başlatılan çalışmalar sonucu aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmayı detaylandıran polis, M.G.'nin farklı türden çok sayıda suçlara karıştığı ve daha önceden uyuşturucu suçundan kaydının olduğu tespit etti. Polisteki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.G., tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Uyuşturucu tacirinin evine şok baskın! Satışa hazır uyuşturucular ele geçirildi
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