Uyuşturucu tacirleri narkotik köpeği Elyaf’tan kaçamadı

Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal eden ve ticaretini yapan bir şüpheliyi ve adresini tespit etti. Harekete geçen jandarma ekipleri, narkotik köpeği Elyaf ile tespit edilen İnal Mahallesi Araplar mevkiinde bulunan adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda şüpheli Y.Ç. (66) kıskıvrak yakalandı. Jandarma ekibinin hassas burnu olan narkotik köpeği Elyaf ikamette ve Y.Ç.'ye ait araçta arama yaptı. Narkotik köpeği Elyaf'ın araçta tepki vermesi üzerine araç içerisinde gizlenmiş vaziyette 2 kilogram esrar ele geçirildi.

EKİBİN HASSAS BURNU 'ELYAF' AFFETMİYOR

Gazipaşa İlçesi Güney Uygulama noktasında durdurulan şehirlerarası bir otobüste yapılan kimlik kontrolü esnasında jandarma ekipleri İ.M. isimli bir yolcunun hal ve hareketlerinden şüphelendi. Şüphe üzerine yolcu otobüsü içerisine getirilen narkotik köpeği Elyaf, şüphelenilen İ.M.'nin montuna tepki verdi. Montu inceleyen ekipler cep kısmında 150 gram metamfetamin ele geçirdi.

Narkotik köpeği Elyaf'ın uyuşturucu maddeleri tespit ettiği her iki farklı olayın şüphelileri Gazipaşa Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik karşısında çıkan Y.Ç. ve İ.M. tutuklandı.