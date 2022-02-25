Haberler Yaşam Haberleri Uyuşturucu tacirleri sorguda itiraf etti: Midem 103 kapsül var
Giriş Tarihi: 25.2.2022 08:38

Uyuşturucu tacirleri sorguda itiraf etti: Midem 103 kapsül var

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Uyuşturucu tacirleri sorguda itiraf etti: Midem 103 kapsül var

Ankara’da uyuşturucu taciri yabancı uyruklu 2 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sorguda uyuşturucu tacirleri öyle bir şey itiraf etti ki ekipler şaştı kaldı. Midelerinde 103 kapsül halindeki 800 gram saf eroin olduğunu itiraf etmeleri üzerine ameliyatla alındı.

Ankara Yenimahalle Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonla uyuşturucu ticari yaptıklarından şüphelendikleri Behzad M. ve Morteza M.F.'yi gözaltına aldı. Ekipler, yaptıkları sorgu ve incelemede, uyuşturucu tacirleri midesinde kapsül halinde saf eroin taşıdığını tespit etti.

KAPSÜLLER AMELİYAT İLE ALINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından hastaneye yatırılan şüpheliler ameliyata alındı. Ameliyatta 2 şüphelinin midesinden 103 kapsül şeklinde toplam 800 gram saf eroin çıkarıldı. Şüphelilerin hastanedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Uyuşturucu tacirleri sorguda itiraf etti: Midem 103 kapsül var
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