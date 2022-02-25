Uyuşturucu tacirleri sorguda itiraf etti: Midem 103 kapsül var

Ankara Yenimahalle Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonla uyuşturucu ticari yaptıklarından şüphelendikleri Behzad M. ve Morteza M.F.'yi gözaltına aldı. Ekipler, yaptıkları sorgu ve incelemede, uyuşturucu tacirleri midesinde kapsül halinde saf eroin taşıdığını tespit etti.

KAPSÜLLER AMELİYAT İLE ALINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından hastaneye yatırılan şüpheliler ameliyata alındı. Ameliyatta 2 şüphelinin midesinden 103 kapsül şeklinde toplam 800 gram saf eroin çıkarıldı. Şüphelilerin hastanedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.