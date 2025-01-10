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Giriş Tarihi: 11.1.2025

Uyuşturucu tacirlerine ağır darbe

İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 1 milyon 795 bin hap ele geçirildi

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Emir SOMER Emir SOMER
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Uyuşturucu tacirlerine ağır darbe
İstanbul'da uyuşturucu imalathanelerine yönelik Küçükçekmece ve Esenyurt'ta düzenlenen "Narkokapan-6" operasyonunda 1 milyon 795 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuya yönelik çalışma kapsamında sosyal medya platformları ile anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden iletişim gruplarını incelemeye aldı. Şüphelilerin anlık mesajlaşma uygulamalarında uyuşturucu madde için "Leyla Abla" kodunu kullandıkları öğrenildi. Bu kodun izini süren narkotik polisi Küçükçekmece'deki imalathaneyi ortaya çıkardı. Operasyonda 3 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alınırken, 5 hap basma makinesi, 2 vakum makinesi ve 1 hassas terazi de ele geçirildi.

'HER KÖŞE BAŞINDA BİZ VARIZ'
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin aynı zamanda ülkenin geleceğini koruma mücadelesi olduğunu vurguladı. Bakan Yerlikaya, "Her sokakta, her köşe başında biz varız! Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Uyuşturucu tacirlerine ağır darbe
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