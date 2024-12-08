Uyuşturucu tacirlerine ağır darbe vuruldu

Gümrük Muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk operasyonda, İstanbul Ambarlı Limanı'na gelen bir konteyner mercek altına alındı. Şüpheli değerlendirilerek x-ray tarama sistemine sevk edilen konteynerde yapılan detaylı kontroller sonucu konteynerin alt kısmına mıknatıslarla tutturularak gizlenmiş her tarafı kapalı bir demir kutu içerisinde yaklaşık 12 kilogram kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. İkinci operasyonda, bir tırda yapılan aramalarda 16 kilogram kokain ve 20 kilogram mdma diye tabir edilen uyuşturucu madde yakalandı. Sabiha Gökçen Havalimanı'na gerçekleştirilen son operasyonda ise, Türkiye'ye giriş yapmak üzere havalimanına gelen yolcuların bagajlarının taranması esnasında, 10 kilo afyon sakızı cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi