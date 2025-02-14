Uyuşturucu tacirlerine ağır darbe vuruldu

Türkiye genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından son 3 hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda, zehir tacirlerine büyük bir darbe vuruldu. Toplam 1 ton 806 kilogram uyuşturucu madde ve 8 milyon 437 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 bin 656 şüpheli gözaltına alındı.Emniyet Genel Müdürlüğü, cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, 78 ilde büyük çaplı operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlara 3 bin 757 ekip, 9 bin 392 personel, 40 hava aracı ve 75 narkotik dedektör köpeği katıldı.Bu titiz çalışmalar sonucunda, toplam 1 ton 806 kilogram uyuşturucu madde ile 8 milyon 437 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.Ankara'da 130 bin 824 uyuşturucu hap ve 42 kilogram esrar ele geçirilirken, İzmir'de 169 bin 207 uyuşturucu hap ve 50 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu. Diyarbakır ve Van'daki operasyonlarda da önemli miktarda uyuşturucu ele geçirilerek uyuşturucu şebekelerine ağır bir darbe indirildi.