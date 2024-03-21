Haberler Yaşam Haberleri Uyuşturucu tacirlerine darbe indirilmeye devam ediyor: 21 ilde Narkoçelik operasyonu
Giriş Tarihi: 21.3.2024 15:20 Son Güncelleme: 21.3.2024 15:27

Uyuşturucu tacirlerine darbe indirilmeye devam ediyor: 21 ilde Narkoçelik operasyonu

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 21 ilde düzenlenen Narkoçelik operasyonlarında 930 kilogram uyuşturucu madde, 35 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 161 zehir taciri ve sokak satıcısı gözaltına alındı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Uyuşturucu tacirlerine darbe indirilmeye devam ediyor: 21 ilde Narkoçelik operasyonu

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca 1200 Jandarma personelinin katılımıyla; Hatay, Gaziantep, Antalya, Ağrı, Van, Muğla, Ordu, Tekirdağ, Erzincan, Diyarbakır, Ankara, Mersin, Kocaeli, Aydın, Kahramanmaraş, Bursa, Sakarya, Balıkesir, Aksaray, Bingöl ve Samsun'da "Narkoçelik-7" operasyonları düzenlendi.

21 ilde uyuşturucu operasyonu! 161 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı | Video

NARKOTİK OPERASYONU DÜZENLENEN İLLER

Bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;

"Hassa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Hatay merkezli Gaziantep, Bursa ve Antalya'da düzenlenen operasyonlarda; 13 bin 115 adet uyuşturucu hap ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 28 sokak satıcısı gözaltına alındı. Gürbulak Gümrük Muhafaza KİM ve Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 47 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirilirken 1 zehir taciri yakalandı.

Van İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda toprağa gömülü vaziyette; 14 kilo 300 gram eroin ele geçirildi. Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 18 kilo skunk, muhtelif miktarda kök kenevir bitkisi ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı. Mersin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1 kilogram kokain, muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirilirken 6 zehir taciri yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 786 kilogram esrar ele geçirilirken 2 zehir taciri yakalandı. Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 23 kilo 135 gram esrar, muhtelif miktarda kokain, bonzai ve kök kenevir ele geçirildi. 4 sokak satıcısı yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; muhtelif miktarda çeşitli uyuşturucu madde ele geçirilirken 85 sokak satıcı yakalandı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 4 bin 565 adet uyuşturucu hap, muhtelif miktarda uyuşturucu hap ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 325 gram metamfetamin ile muhtelif miktarda uyuşturucu hap ele geçirilirken 2 zehir taciri yakalandı. Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 18 kişi gözaltına alındı. Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 35 kilo esrar ele geçirildi."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.

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Uyuşturucu tacirlerine darbe indirilmeye devam ediyor: 21 ilde Narkoçelik operasyonu
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