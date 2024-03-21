Uyuşturucu tacirlerine darbe indirilmeye devam ediyor: 21 ilde Narkoçelik operasyonu

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca 1200 Jandarma personelinin katılımıyla; Hatay, Gaziantep, Antalya, Ağrı, Van, Muğla, Ordu, Tekirdağ, Erzincan, Diyarbakır, Ankara, Mersin, Kocaeli, Aydın, Kahramanmaraş, Bursa, Sakarya, Balıkesir, Aksaray, Bingöl ve Samsun'da "Narkoçelik-7" operasyonları düzenlendi.



21 ilde uyuşturucu operasyonu! 161 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı | Video

NARKOTİK OPERASYONU DÜZENLENEN İLLER

Bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;

"Hassa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Hatay merkezli Gaziantep, Bursa ve Antalya'da düzenlenen operasyonlarda; 13 bin 115 adet uyuşturucu hap ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 28 sokak satıcısı gözaltına alındı. Gürbulak Gümrük Muhafaza KİM ve Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 47 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirilirken 1 zehir taciri yakalandı.

Van İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda toprağa gömülü vaziyette; 14 kilo 300 gram eroin ele geçirildi. Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 18 kilo skunk, muhtelif miktarda kök kenevir bitkisi ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı. Mersin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1 kilogram kokain, muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirilirken 6 zehir taciri yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 786 kilogram esrar ele geçirilirken 2 zehir taciri yakalandı. Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 23 kilo 135 gram esrar, muhtelif miktarda kokain, bonzai ve kök kenevir ele geçirildi. 4 sokak satıcısı yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; muhtelif miktarda çeşitli uyuşturucu madde ele geçirilirken 85 sokak satıcı yakalandı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 4 bin 565 adet uyuşturucu hap, muhtelif miktarda uyuşturucu hap ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 325 gram metamfetamin ile muhtelif miktarda uyuşturucu hap ele geçirilirken 2 zehir taciri yakalandı. Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 18 kişi gözaltına alındı. Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 35 kilo esrar ele geçirildi."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.