Uyuşturucu tacirlerine darbe: Özel harekat polisli operasyonda 138 gözaltı

ESRAR VE KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Ankara'daki bir eroin imalathanesinde satışa hazır hale getirilmiş 60 kilogram eroin ele geçirilen operasyon kapsamında ayrıca esrar, kokain ve çok sayıda uyuşturucu hap bulundu.

Zanlılara ait adreslerden birindeki aramada, uyuşturucu üretimi için özel olarak hazırlanarak ışıklandırılmış bir imalat çadırı da tespit edildi.