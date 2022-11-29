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Giriş Tarihi: 29.11.2022 15:47

Uyuşturucu tacirlerine darbe: Özel harekat polisli operasyonda 138 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmıyor. Narkotik ekipleri merkezli 5 ilde, 6 ayrı uyuşturucu grubuna yönelik  Özel Harekat Polislerinin katılımıyla eş zamanlı operasyonda 138 kişi yakalanırken satışa hazır hale getirilmiş 60 kilogram eroin ele geçirildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Uyuşturucu tacirlerine darbe: Özel harekat polisli operasyonda 138 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, son 3 yıl içeresinde tespit edilen 6 ayrı uyuşturucu grubuna yönelik Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Suç örgütlerini uzun zamandır takip eden Ankara narkotik polisi, şebeke üyelerinin uyuşturucuyu temin ve imalat etme aşamasını teknik ve fiziki takibe alarak piyasaya sürülmeden önce 106 ayrı noktaya, 150 ekiple eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 138 kişi gözaltına alındı.

ESRAR VE KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Ankara'daki bir eroin imalathanesinde satışa hazır hale getirilmiş 60 kilogram eroin ele geçirilen operasyon kapsamında ayrıca esrar, kokain ve çok sayıda uyuşturucu hap bulundu.

Zanlılara ait adreslerden birindeki aramada, uyuşturucu üretimi için özel olarak hazırlanarak ışıklandırılmış bir imalat çadırı da tespit edildi.

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Uyuşturucu tacirlerine darbe: Özel harekat polisli operasyonda 138 gözaltı
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