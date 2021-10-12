Uyuşturucu tacirlerine ‘Dark’ operasyonu

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 11 Ekim günü gerçekleştirilen uyuşturucu veya uyarıcı madde operasyonunda 8 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik ekiplerince uzun süre takip neticesinde şüpheli araç durduruldu. Narkotik köpeği Dark'ın katılımıyla narkotimlerce yapılan kontrollerde aracın dış kısmına (kaporta) gizlenmiş vaziyette 7 paket halinde yaklaşık 8 kilo uyuşturucu madde ile 4 bin TL para ele geçirildiği bildirildi.



Araçta bulunan şüpheli şahıs C.K yakalanarak gözaltına alınırken, 12 Ekim 2021 günü Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilerek tutuklanarak cezaevine gönderildi.