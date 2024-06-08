Uyuşturucu tacirlerine düzenlenen operasyonda; 27 tutuklu

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satışını yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. İki hafta içerisinde yapılan çalışmalarda, şüphelilerin belirlenen çok sayıda adreslerine operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonlarda, 325 şüpheliyi yakalayarak gözaltına alan ekipler, yaptığı aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde, 2 adet tüfek, 7 adet tabanca, 46 adet fişek ve 4 adet hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 27'si sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.