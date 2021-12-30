Haberler Yaşam Haberleri Uyuşturucu tacirlerine film gibi operasyon
Giriş Tarihi: 30.12.2021 14:09

Uyuşturucu tacirlerine film gibi operasyon

İHA
Uyuşturucu tacirlerine film gibi operasyon

Samsun'da narkotik polisinin peşinde olduğu uyuşturucu tacirleri film gibi kovalama sonucu yakalanırken, kaçarken araçlarından yola döktükleri uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbari bilgiler doğrultusunda M.K. ve H.E.'nin içinde bulunduğu otomobili takibe aldı. Narkotik polisinin İlkadım ilçesi İlyasköy mevkiisinde durdurmak istediği otomobil kaçmaya başladı. Kaçan araçtakiler ile polis arasında kovalamaca başladı. Samsun polisi kaçan aracı yakalamak için alarma geçti. Polisin 'dur' ihtarına rağmen kaçmayı sürdüren otomobilde bulunanlar ile polis arasında nefes kesen kovalamaca yaşandı. Kovalamacaya İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de katıldı. Araçta bulunan M.K. ve H.E. kovalama sırasında Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi çevre yolu üzerinde araçtan silah ve uyuşturucu maddeleri yere attı.

Kovalama sonucu Toptepe Mahallesi Aşık Veysel Sokak üzerinde yakalanan M.K. ve H.E. gözaltına alındı. Gözaltına alınan uyuşturucu şüphelilerinin çevre yolu kenarına araçtan attığı yol kenarlarında metamfetamin maddesi, sentetik ecza ve kubar esrar ile 2 adet tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Meteoroloji'den 'Kırmızı' kodlu uyarı! Metrekareye 300 kilo yağış düşecek, okullar tatil edildi...
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den 'Uzaktan eğitime geçilecek mi?' sorusuna cevap geldi!
İBB'nin gassalından mescitte PKK propagandası! Adım adım takibin ayrıntılarına SABAH ulaştı
İtirafçı PKK'nın çirkin yüzünü anlattı! Elebaşı Duran Kalkan’ın lakabı bakın neymiş!
Tahir Güven cinayetinden HDP çıktı! SABAH, HDP vekilin kardeşi ve katilin ifadelerine ulaştı
Mehmet Ali Erbil'in 'dekolte' açıklaması Ece Ronay'ı çıldırtmıştı… Gündemden düşmeyen olayla ilgili konuştu
Son dakika: Can Göktuğ Boz Başak Cengiz'i katletmişti! Görgü tanığı ilk kez konuştu: Yaklaşma sana da saplarım!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan öğretmenlere müjde: TBMM'ye sunuldu...
SON DAKİKA | Memur olmak isteyenler dikkat! Personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı
Hadise ile sevgilisi Mehmet Dinçerler’in olaylı gecesi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Uyuşturucu tacirlerine film gibi operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA