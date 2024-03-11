Uyuşturucu tacirlerine geçit yok 25 ilde “Narkoçelik” operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükler tarafından 448 ekip, bin 472 personel ve 26 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Bursa, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Kırklareli, Ordu, Şırnak, Yalova, Sakarya, Osmaniye, Ankara, İstanbul, Antalya, Hakkari, Erzurum, Mersin, İzmir, Hatay, Trabzon, Muğla, Balıkesir, Edirne, Çanakkale, Erzincan ve Gaziantep'te "Narkoçelik-6" operasyonu düzenledi.

İLLERDE YAPILAN UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Bazı İllerde çökertilen yerel suç örgütleri, ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;

"Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 2 yerel organize suç örgütü çökertildi. 30 bin sentetik ecza ele geçirilirken 62 sokak satıcısı yakalandı.



Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 1 yerel organize suç örgütü çökertilirken 135 kilogram esrar ele geçirildi. 45 sokak satıcısı gözaltına alındı.



Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 1 yerel organize suç örgütü çökertildi. 54 kilogram skunk ele geçirilirken 19 sokak satıcısı yakalandı.



Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 88 kg metamfetamin ve 4 kilogram afyon sakızı ele geçirilirken 4️ zehir taciri yakalandı.



İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 68 kilogram metamfetamin, 62 kilogram eroin, 8 kilogram kokain ve 12 kilogram kimyasal hammadde ele geçirilirken 5 sokak satıcısı gözaltına alındı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 620 bin adet captagon hap ele geçirilirken 2️ zehir taciri yakalandı."

UYUŞTURUCU TACİRLERİNE GEÇİT YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, "Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz milletimizin destek ve dualarıyla kararlılıkla devam edecek. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar" şeklinde açıklamada bulundu.