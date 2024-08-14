Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; 1300 ekip, 3 bin 250 personel, 18 hava aracı ve 46 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 59 ilde zehir tacirlerinin yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik 'Narkoçelik-32' operasyonları düzenlendi.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

Operasyonlarda; 520 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını belirterek ayrıca 3 ton 746 kilo uyuşturucu madde ile 861 bin 90 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız" şeklinde açıklamada bulundu.

Uyuşturucu tacirlerine geçit yok... 3.5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi