Haberler Yaşam Haberleri Uyuşturucu tacirlerine geçit yok! 3.5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi
Giriş Tarihi: 14.8.2024 09:34 Son Güncelleme: 14.8.2024 09:45

Uyuşturucu tacirlerine geçit yok! 3.5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirleri ve onun sokak satıcılarına yönelik olarak 59 ilde düzenlenen operasyonlarda, 3 ton 746 kilo uyuşturucu madde ile 861 bin 90 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 520 zehir taciri ile sokak satıcısı yakalandı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Uyuşturucu tacirlerine geçit yok! 3.5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; 1300 ekip, 3 bin 250 personel, 18 hava aracı ve 46 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 59 ilde zehir tacirlerinin yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik 'Narkoçelik-32' operasyonları düzenlendi.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

Operasyonlarda; 520 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını belirterek ayrıca 3 ton 746 kilo uyuşturucu madde ile 861 bin 90 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız" şeklinde açıklamada bulundu.

Uyuşturucu tacirlerine geçit yok... 3.5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

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Uyuşturucu tacirlerine geçit yok! 3.5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi
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