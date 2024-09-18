Haberler Yaşam Haberleri Uyuşturucu tacirlerine geçit yok: 470 kilogram uyuşturucu yakalandı
Giriş Tarihi: 18.9.2024 10:27 Son Güncelleme: 18.9.2024 10:42

Uyuşturucu tacirlerine geçit yok: 470 kilogram uyuşturucu yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde: geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirleri ve onların sokak satıcılarına yönelik olarak güvenlik birimlerimin 44 ilde düzenlediği operasyonlarda  470 kilogram uyuşturucu madde, 4 milyon 945 bin 832 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 293 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Uyuşturucu tacirlerine geçit yok: 470 kilogram uyuşturucu yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri tarafından 681 ekip, 1.876 personel, 9 hava aracı ve 26 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla İstanbul, Gaziantep, İzmir, Ankara, Antalya, Konya, Samsun, Adana, Mersin, Bursa, Malatya, Manisa ve Şanlıurfa olmak üzere 44 ilde düzenlenen "Narkoçelik-39" operasyonlarında 470 kilo uyuşturucu madde, 4 milyon 945 bin 832 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 293 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin" şeklinde açıklamada bulundu.

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Uyuşturucu tacirlerine geçit yok: 470 kilogram uyuşturucu yakalandı
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