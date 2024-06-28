Uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; uyuşturucu tacirlerine yönelik Adıyaman, Ağrı, Antalya, Bingöl, Diyarbakır, İstanbul, Aydın, Erzurum, Ankara, Van, Mersin, Kırklareli ve Gaziantep olmak üzere 13 ilde düzenlenen "Narkoçelik-24" operasyonlarında 911 kilogram uyuşturucu madde, 10 milyon 995 bin kök kenevir, 13 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 28'i tutuklanırken 17'si adli kontrolle serbest kaldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.