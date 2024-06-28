Haberler Yaşam Haberleri Uyuşturucu tacirlerine geçit yok
Giriş Tarihi: 28.6.2024

Uyuşturucu tacirlerine geçit yok

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Uyuşturucu tacirlerine geçit yok
Sesli dinlemek için tıklayınız.
Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; uyuşturucu tacirlerine yönelik Adıyaman, Ağrı, Antalya, Bingöl, Diyarbakır, İstanbul, Aydın, Erzurum, Ankara, Van, Mersin, Kırklareli ve Gaziantep olmak üzere 13 ilde düzenlenen "Narkoçelik-24" operasyonlarında 911 kilogram uyuşturucu madde, 10 milyon 995 bin kök kenevir, 13 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 28'i tutuklanırken 17'si adli kontrolle serbest kaldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.
ARKADAŞINA GÖNDER
Uyuşturucu tacirlerine geçit yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA