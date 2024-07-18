Uyuşturucu tacirlerine Narko-Terör darbesi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı 17 Temmuz 2024 günü bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla, Lice İlçesi Birlik Mahallesinde 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal Narko-Terör operasyonu' yaptı. Operasyon kapsamında, 1 milyon 123 bin 500 kök kenevir bitkisi, 25 bin kök skunk bitkisi, kubar esrar ve toz esrar maddesi ele geçirildi. 1 milyon 149 bin kök kenevir/skunk bitkisi numune alındıktan sonra imha edildi. Operasyonda yakalanan bir kişi 1) ifade işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.