Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 15 tutuklama

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Yapılan çalışmalar neticesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tespit ettikleri adreslere operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda, bin 955 kilogram metamfetamin maddesi, 129 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 155 TL para ele geçirildi.
Ayrıca, operasyonlarda 15 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 15 şüpheli şahıs "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.