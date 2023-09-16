Uyuşturucu tacirlerine şok operasyon: 5 kişi tutuklandı, 29 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; şüphelilerin yasadışı yollarla temin ettikleri uyuşturucu maddeleri, İstanbul ili genelinde Torbacılara satacağı bilgisi alındı. Alınan bilgi kapsamında yapılan istihbari çalışmalarda şüphelilerin kimliği ve uyuşturucu maddeyi depoladıkları adresler tespit edildi.

Uyuşturucunun bir kısmının araçla nakil yapılacağının tespit edilmesi üzerine belirlenen adresler ile nakil yapılacak araca eş zamanlı operasyon düzenlendi.

4 AYRI ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

Operasyonlarda 20 kilogram skunk, 18 kilogram metamfetamin, 3 kilogram kokain ve 15 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen 29 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturmanın devam ettiği belirtildi.