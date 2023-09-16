Haberler Yaşam Haberleri Uyuşturucu tacirlerine şok operasyon: 5 kişi tutuklandı, 29 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
Giriş Tarihi: 16.9.2023 11:26 Son Güncelleme: 16.9.2023 11:28

Uyuşturucu tacirlerine şok operasyon: 5 kişi tutuklandı, 29 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadelede çalışmalarına ara vermeden devam ederken 4 ayrı adrese düzenlediği operasyonda 20 kilogram skunk, 18 kilogram metamfetamin, 3 kilogram kokain ve 15 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen 29 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Uyuşturucu tacirlerine şok operasyon: 5 kişi tutuklandı, 29 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; şüphelilerin yasadışı yollarla temin ettikleri uyuşturucu maddeleri, İstanbul ili genelinde Torbacılara satacağı bilgisi alındı. Alınan bilgi kapsamında yapılan istihbari çalışmalarda şüphelilerin kimliği ve uyuşturucu maddeyi depoladıkları adresler tespit edildi.

Uyuşturucunun bir kısmının araçla nakil yapılacağının tespit edilmesi üzerine belirlenen adresler ile nakil yapılacak araca eş zamanlı operasyon düzenlendi.

4 AYRI ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

Operasyonlarda 20 kilogram skunk, 18 kilogram metamfetamin, 3 kilogram kokain ve 15 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen 29 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Sosyal medyada camide alkol kullandığı görüntüleri paylaşan şüpheli yakalandı
Son dakika: Macron Fransa'yı şoke eden haberi duyurdu! Nijer Büyükelçi'yi rehin aldı
İBB'nin sabotajcı iftirası attığı vatandaş: Yargı önünde hesaplaşacağız
Dehşete düşüren görüntü: Başı, eli ve ayağı olmayan kadın cesedi sahile vurdu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bakan Şimşek: 2026'da gelişmiş ülkeler kategorisine girmiş olacağız
SON DAKİKA | Meteoroloji Editörü ve müzisyen Gökhan Abur hayatını kaybetti
Kim kimi terk etti?
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Deprem Şurası'nda kentsel dönüşüme destek çağrısı
CHP’yi kayyum kurtarır
ARKADAŞINA GÖNDER
Uyuşturucu tacirlerine şok operasyon: 5 kişi tutuklandı, 29 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA